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صور.. مجلس الدولة ينظم حفل إفطاره السنوى بحضور شخصيات عامة

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:08 ص
صور.. مجلس الدولة ينظم حفل إفطاره السنوى بحضور شخصيات عامة حفل إفطار مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى تصوير السعودى محمود
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نظم مجلس الدولة، حفل إفطاره الرمضاني السنوي، بحضور عددًا من الوزراء وسفراء الدولة العربية والأجنبية، ورؤساء الهيئات القضائية، والعشرات من الشخصيات العامة وشيوخ قضاة مصر، وأعضاء المجلس.
 
واستقبل المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، خلال حفل الإفطار الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، عددًا من الوزراء، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان.
 
كما حضر المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة لشئون مجلس النواب السابق، وياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
 
وحرص المجلس على دعوة رؤساءه السابقين، حيث حضر كلًا من المستشار فريد نزيه تناغو، والمستشار جمال ندا، رؤساء مجلس الدولة السابقين، والمستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع الأسبق، ومن رؤساء الهيئات القضائية حضر كلًا من المستشارة حسن عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة أماني الرافعي، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، و إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري، كما حضر سفراء إيطاليا وكندا، وممثلين عن عدد من السفارات الأجنبية والعربية من بينها سفارات بريطانيا والكويت وسلطنة عمان.
 
 
حفل إفطار مجلس الدولة (1)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (2)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (3)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (4)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (5)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (6)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (7)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (8)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (9)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (10)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (11)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (12)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (13)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (14)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (15)
 

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حفل إفطار مجلس الدولة (17)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (18)
 

حفل إفطار مجلس الدولة (19)
 
 

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حفل افطار سنوى

أحمد ألو العزم


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