سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. "تعليم أسيوط" ينظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:46 م
صور .. "تعليم أسيوط" ينظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات وكيل تعليم أسيوط أثناء مشاركته بندوة التوعية بمخاطر المخدرات
أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

نظمت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، بالتعاون مع إدارة التوعية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، ندوة للعاملين بديوان عام المديرية بعنوان "المخدرات آفة العصر" لتوعيتهم بمخاطر تعاطى المخدرات، وأهمية مكافحتها وذلك تمهيدا لإجراء تحاليل المخدرات للعاملين بالديوان والمدارس.

جاء ذلك بحضور صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور وائل العبد مشرف المحافظة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور نادى سيد على المستشار الطبى للصندوق، ومساعد كبير الأطباء الشرعيين لسموم المخدرات سابقا، والشيخ على عبد العاطى المستشار الدينى للصندوق ووليد عبد الفتاح نائب مدير وحد تطوع أسيوط.

وفى كلمته أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم، بالدور الهام الذى يقوم به صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة فى رفع الوعى المجتمعى بخطورة التعاطى والإدمان، وتأثيره على الفرد والمجتمع مؤكدا على أهمية التوعية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع.

وأوضح الدكتور "وائل العبد مشرف المحافظة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أضرار التعاطى وتأثيره على قدرت العاملين الصحية وثأثيره على العمل".

وأضاف أن إجراء التحليل سيتم بصورة مفاجئة، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لافتاً إلى أن أى موظف سيفصح عن تعاطيه قبل إجراء التحليل الفجائى سيتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة دون آية عقاب.

وأشار الشيخ على عبد العاطى المستشار الدينى للصندوق، أن موقف الأديان من تعاطى المخدرات وأن علة تحريم المخدرات هى نفسها علة التحريم فى الخمور، موضحا أن الله ميز الإنسان عن سائر المخلوقات بنعمة العقل، لذلك أى شئ يؤثر على العقل أو يغيبه فهو حرام.

وفى نهاية الندوة استفسر الحاضرون عن أسلوب الإقلاع عن التعاطى، وأوضح الحضور أن ذلك من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان والعلاج مجاناً وفى سرية تامة.

 

ندوة عن مخاطر المخدرات (1)
الحضور بندوة عن مخاطر المخدرات

 

ندوة عن مخاطر المخدرات (2)
مشاركة وكيل تعليم أسيوط بندوة عن مخاطر المخدرات

 

ندوة عن مخاطر المخدرات (3)
ندوة عن مخاطر المخدرات

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

النائب محمد سعد يطالب بتكثيف حملات التوعية بخطورة تعاطى المخدرات بالمدارس

دورة علمية لأئمة الجيزة للتوعية بخطورة المخدرات وطرق مواجهتها

جامعة كفر الشيخ تستعين بمحمد صلاح للتوعية بخطورة المخدرات

اسيوط

تعليم اسيوط

ندوة التوعية عن مخاطر المخدرات

صندوق مكافحة المخدرات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة