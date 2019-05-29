صور .. "تعليم أسيوط" ينظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات

أسيوط - هيثم البدرى

نظمت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، بالتعاون مع إدارة التوعية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، ندوة للعاملين بديوان عام المديرية بعنوان "المخدرات آفة العصر" لتوعيتهم بمخاطر تعاطى المخدرات، وأهمية مكافحتها وذلك تمهيدا لإجراء تحاليل المخدرات للعاملين بالديوان والمدارس.

جاء ذلك بحضور صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور وائل العبد مشرف المحافظة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور نادى سيد على المستشار الطبى للصندوق، ومساعد كبير الأطباء الشرعيين لسموم المخدرات سابقا، والشيخ على عبد العاطى المستشار الدينى للصندوق ووليد عبد الفتاح نائب مدير وحد تطوع أسيوط.

وفى كلمته أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم، بالدور الهام الذى يقوم به صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة فى رفع الوعى المجتمعى بخطورة التعاطى والإدمان، وتأثيره على الفرد والمجتمع مؤكدا على أهمية التوعية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع.

وأوضح الدكتور "وائل العبد مشرف المحافظة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أضرار التعاطى وتأثيره على قدرت العاملين الصحية وثأثيره على العمل".

وأضاف أن إجراء التحليل سيتم بصورة مفاجئة، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لافتاً إلى أن أى موظف سيفصح عن تعاطيه قبل إجراء التحليل الفجائى سيتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة دون آية عقاب.

وأشار الشيخ على عبد العاطى المستشار الدينى للصندوق، أن موقف الأديان من تعاطى المخدرات وأن علة تحريم المخدرات هى نفسها علة التحريم فى الخمور، موضحا أن الله ميز الإنسان عن سائر المخلوقات بنعمة العقل، لذلك أى شئ يؤثر على العقل أو يغيبه فهو حرام.

وفى نهاية الندوة استفسر الحاضرون عن أسلوب الإقلاع عن التعاطى، وأوضح الحضور أن ذلك من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان والعلاج مجاناً وفى سرية تامة.



الحضور بندوة عن مخاطر المخدرات



مشاركة وكيل تعليم أسيوط بندوة عن مخاطر المخدرات