سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. تعرف على تفاصيل مراحل الإنتاج بمشروع الإستزراع السمكى بالوادى الجديد

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:42 م
صور .. تعرف على تفاصيل مراحل الإنتاج بمشروع الإستزراع السمكى بالوادى الجديد وكيل زراعة الوادى الجديد يتفقد مراحل الاستزراع السمكى
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أجرى الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، ورئيس مجلس إدارة مشروع الإستزراع السمكى بالخارجة، جولة تفقدية للمشروع برفقة المختصين من الطب البيطرى، والتى تم تنفيذها بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى بالمحافظة، والتى تم إنشائها بتكلفة تقديرية بلغت مليون و760 ألف جنيه

وتفقد المرسى مراحل المشروع الإنتاجية، وتضم المزرعة 9 أحواض للاستزراع السمكى تتضمن ٣ أحواض لتربية الأمهات و٦ أحواض للإنتاج مختلف الأحجام و 12 حوض طحالب الازولا ومفرخه وأحواض أعلاف ونوافخ هواء وملقبات مياه وخطوط صرف المياه من المزرعة .

وقال المرسى أن المشروع يستهدف إنتاج ما يتراوح من 12 إلى 18 طن أسماك سنويًا كمرحلة أولى وإنتاج 3 ملايين زريعة سنويا لرفع نسبة الإنتاج بالتدريج، وذلك تحت إشراف وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد

 

مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة (1)
مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة

 

مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة (2)
مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة

 

مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة (3)
مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة 

 

مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة (4)
مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة

 

مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة (5)
مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة

 

مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة (6)
مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة 

 

مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة (9)
مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة

 

مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة (11)
مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة 

 

مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة (12)
مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"زراعة الشرقية": استزراع سمكى لـ100 ألف فدان وحل مشاكل مياه الرى و زراعات الأرز

محافظ الفيوم: اقامة صوب زراعية ومناطق استزراع سمكى وغابات شجرية جديدة

صور محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الاستزراع السمكي بالخارجة بتكلفة 1.8 مليون جنيه

صور.. توقيع عقد المرحلة الثانية لإنشاء معهد الاستزراع السمكى بجامعة قناة السويس

نائب وزير الزراعة تناقش سبل تطوير بحيرة إدكو والاستزراع السمكى فى البحيرة

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استزراع سمكى بالداخلة

نائب وزير الزراعة" تلتقى الفريق مهاب مميش وتبحث التعاون للاستزراع السمكى

مشروع الاستزراع السمكى بالخارجة

زراعة الوادى الجديد

وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد

الدكتور مجد المرسى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة