صور .. تعرف على تفاصيل مراحل الإنتاج بمشروع الإستزراع السمكى بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أجرى الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، ورئيس مجلس إدارة مشروع الإستزراع السمكى بالخارجة، جولة تفقدية للمشروع برفقة المختصين من الطب البيطرى، والتى تم تنفيذها بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى بالمحافظة، والتى تم إنشائها بتكلفة تقديرية بلغت مليون و760 ألف جنيه.

وتفقد المرسى مراحل المشروع الإنتاجية، وتضم المزرعة 9 أحواض للاستزراع السمكى تتضمن ٣ أحواض لتربية الأمهات و٦ أحواض للإنتاج مختلف الأحجام و 12 حوض طحالب الازولا ومفرخه وأحواض أعلاف ونوافخ هواء وملقبات مياه وخطوط صرف المياه من المزرعة .

وقال المرسى أن المشروع يستهدف إنتاج ما يتراوح من 12 إلى 18 طن أسماك سنويًا كمرحلة أولى وإنتاج 3 ملايين زريعة سنويا لرفع نسبة الإنتاج بالتدريج، وذلك تحت إشراف وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .



مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة



مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة



مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة



مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة



مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة



مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة



مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة



مراحل الاستزراع السمكى بالخارجة