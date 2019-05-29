سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. استحمام الحيوانات فى نهر النيل بالغربية "تعد صارخ وتلوث للمياه"

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:00 ص
صور.. استحمام الحيوانات فى نهر النيل بالغربية "تعد صارخ وتلوث للمياه" سباحه الحيوانات بمياه النيل
الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

فى لافتة تعد الأغرب داخل محافظة الغربية، قام مالكو الأحصنة بالنزول بهم إلى مياه نهر النيل للسباحة، هروبا من درجات الحرارة العالية وسط حالة من الغضب الشديد بين الأهالى لتلوث مياه النيل وعدم المحافظة عليها.

رصد "اليوم السابع" كارثة بيئية بكل المقاييس، حيث أقدم مالكى أحد الأحصنة الموجودة بمحافظة الغربية والتى يستخدمونها لجر عربات نقل البضائع الخشبية، بالنزول به إلى نهر النيل بغرض الاستحمام والسباحة فى نفس الوقت رابطا به بحبل كبير يقوم بالتحكم به من خلاله.

وقال أحد مالكى تلك الأحصنة رفض ذكر اسمه، إن ما فعله هذا يفعله يوميا العشرات من أهالى عزبة عويس الواقعة على مياه قناطر زفتى، وهذا بغرض استحمام الحيوانات والتخفيف عليهم من درجات الحرارة بالسباحة فى نهر النيل لساعات.

وأضاف أن مياه نهر النيل بتلك المنطقة لا تتعدى عمق 2 متر، فهذا يساعدهم على نزول الحيوانات الخاصة بهم الاستحمام بمياه النيل والهروب من درجات الحرارة العالية والتى تؤثر عليهم.

فيما قال هانى فتحى أحد الأهالى إن ما يفعله تلك الشباب يعد تعديا صارخا على مياه نهر النيل ولابد من التصدى لهم حتى نحافظ على تلك الثروة التى نشاهدها تتلوث يوميا بسبب استحمام الحيوانات به يوميا دون وجود رادع لهم من جهاز حماية نهر النيل.

سباحة.الحيوانات-بالنيل-للهروب-من-حرارة-الشمس-.
سباحة الحيوانات بالنيل للهروب من حرارة الشمس

 

سباحة-الحيوانات-بالنيل-للهروب-من-حرارة-الشمس
سباحه الحيوانات بمياه النيل

 

سباحة-الحيوانات-بمياه-النيل_1
سباحة الحيوانات بمياه النيل

 

سباحه-الحيوانات-بمياه-النيل
سباحة الحيوانات بالنيل للهروب من حرارة الشمس

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

احترس من فضلك الحر يعود من جديد.. طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. الأرصاد: الارتفاع مستمر حتى الجمعة والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة والخميس المقبل ذروة الارتفاع.. ونشاط للرياح يقلل الإحساس بحرارة الجو

موجه الحر الشديدة واقتراب عيد الفطر.. أبرز كوميكس السوشيال ميديا.. صور

طفح جلدى حرارى ولا ضربة شمس.. كيف تفرق بينهما

خدعوك فقالوا "السخونية" وحدها خطر .. انخفاض حراره الجسم قد يؤدى إلى الوفاة

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

نهر النيل

استحمام الحيوانات بالنيل

الحصان يسبح بالنيل


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

تعرف على تعديلات الموازنة الجديدة.. التعليم والصحة يحصدان نصيب الأسد

ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله

ترامب يشيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية.. ويؤكد: تفتح أبوابها للذين يحبون الله

18 صورة تكشف كواليس تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج بالدورى

18 صورة تكشف كواليس تدريب الزمالك استعدادًا لمواجهة الإنتاج بالدورى

قانون هيئة تنمية الصعيد × 7 نقاط بعد تنفيذ 439 مشروعًا بقنا وسوهاج

قانون هيئة تنمية الصعيد × 7 نقاط بعد تنفيذ 439 مشروعًا بقنا وسوهاج

الرجوع الى أعلى الصفحة