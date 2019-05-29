صور.. استحمام الحيوانات فى نهر النيل بالغربية "تعد صارخ وتلوث للمياه"

الغربيه محمد طارق

فى لافتة تعد الأغرب داخل محافظة الغربية، قام مالكو الأحصنة بالنزول بهم إلى مياه نهر النيل للسباحة، هروبا من درجات الحرارة العالية وسط حالة من الغضب الشديد بين الأهالى لتلوث مياه النيل وعدم المحافظة عليها.

رصد "اليوم السابع" كارثة بيئية بكل المقاييس، حيث أقدم مالكى أحد الأحصنة الموجودة بمحافظة الغربية والتى يستخدمونها لجر عربات نقل البضائع الخشبية، بالنزول به إلى نهر النيل بغرض الاستحمام والسباحة فى نفس الوقت رابطا به بحبل كبير يقوم بالتحكم به من خلاله.

وقال أحد مالكى تلك الأحصنة رفض ذكر اسمه، إن ما فعله هذا يفعله يوميا العشرات من أهالى عزبة عويس الواقعة على مياه قناطر زفتى، وهذا بغرض استحمام الحيوانات والتخفيف عليهم من درجات الحرارة بالسباحة فى نهر النيل لساعات.

وأضاف أن مياه نهر النيل بتلك المنطقة لا تتعدى عمق 2 متر، فهذا يساعدهم على نزول الحيوانات الخاصة بهم الاستحمام بمياه النيل والهروب من درجات الحرارة العالية والتى تؤثر عليهم.

فيما قال هانى فتحى أحد الأهالى إن ما يفعله تلك الشباب يعد تعديا صارخا على مياه نهر النيل ولابد من التصدى لهم حتى نحافظ على تلك الثروة التى نشاهدها تتلوث يوميا بسبب استحمام الحيوانات به يوميا دون وجود رادع لهم من جهاز حماية نهر النيل.



سباحة الحيوانات بالنيل للهروب من حرارة الشمس



سباحه الحيوانات بمياه النيل



سباحة الحيوانات بمياه النيل