صوامع مصر تستقبل 3 ملايين طن قمح خلال ستة أسابيع منذ بدء الموسم

كتب مدحت وهبة

قرابة 3 ملايين طن تسلمتها الصوامع والشون منذ بدء موسم توريد القمح المحلى منتصف أبريل الماضى، وما زالت عمليات التسليم متواصلة ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

وخلال الأسابيع الستة الماضية منذ بدء الموسم، تسلمت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشون البنك الزراعى المصرى، حوالى مليونين و940 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وجهت المديريات على مستوى الجمهورية، باستلام الأقماح فى الصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين وفق نتائج لجان المعاينة، وإرسال نماذج معاينة معتمدة من مدير المديرية تتضمن مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى، مع عدم تخزين أية كميات فى الشون الترابية التى يُكتفى بإدراجها كمراكز تجميع.

وشملت توجيهات وزارة التموين، ضرورة التأكد من خلوّ الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى قمح قديم، وإمساك سجلات فى المواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة، وتحديد أمناء الشون ومندوبى الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد.