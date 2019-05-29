وأوردت الصحيفة - في المقال - أن هذه المنظومة ينبغي أن تكون عنصرا في نظام دفاع جوي متعدد المستويا، أي يتعين وضعها في الخدمة مع منظومات صواريخ (إس-400) و(إس-300) و(بوك) و(تور) و(بانتسير) وغيرها.

وتقول الصحيفة الروسية "إن تدمير (إس-500) ممكن بسهولة بوسائط هجومية بسيطة نسبيا، إذا لم تغطيها وتحميها منظومات صاروخية قصيرة ومتوسطة المدى".