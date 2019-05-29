شمال سيناء مستعدة لاستقبال عيد الفطر.. و "الشواطئ" أهم المزارات

وقال العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة للمتابعة المتواصلة طوال فترة العيد بغرف العمليات بمجالس المدن والمديريات الخدمية ومستشفيات المحافظة للوقوف على أى متطلبات طارئة وحلها مع إلغاء إجازات العاملين بالجهات الخدمية المطلوب توفر عملها أثناء فترة العيد.

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة العريش، إن المجلس انتهى من تجهيز شاطئ العريش لاستقبال الأهالى خلال فترة العيد والذى يعتبر أهم المزارات التى تخرج إليها الأسر للاستمتاع بالعيد.

وأوضح رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم رفع الرمال ونظافة الشاطئ والكورنيش على ساحل المدينة وإجراء صيانة لكشافات الإنارة، إضافة لمتابعة غرفة العمليات بالتنسيق مع شركات المياه والكهرباء لحل أى مشكلة تصل من الأهالى.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء ، إنه تم رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات المحافظة المركزية والوحدات الصحية ومستشفى العريش العام ، وجاهزية فرق الطوارئ فى المستشفيات خلال فترة العيد وتأمين مستلزمات الطوارئ والأدوية وتشكيل غرفة طوارئ للمتابعة .

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء ، جاهزية ساحات العيد بالمحافظة للصلاة وهى 7 ساحات بمدينة العريش ، و8 ساحات فى مركز بئر العبد، و10 ساحات فى قرية رمانة، و3 ساحات فى مدينة وقرى الشيخ زويد، 4 ساحات فى مناطق وسط سيناء موزعة على مناطق نخل والحسنة والقسيمة.