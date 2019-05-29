سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"س وج".. حول تريد معرفته عن تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:35 م
"س وج".. حول تريد معرفته عن تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

بعد قرار هيئة السكة الحديد بإلغاء تصاريح السفر المجانية بالقطارات، يقدم "اليوم السابع" فى شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن هذه تصاريح السفر المجانية وكيف كان يتم استقلال القطارات مجانا بها فى التقرير التالى:

من يستفيد بتصاريح السفر المجانية بالقطارات من عاملى السكة الحديد؟

من يتعدى 25 سنة فى الخدمة من عاملى هيئة السكة الحديد.

هل يوجد فئات معينة غير عاملى السكة الحديد تستفيد بهذه التصاريح؟

أى شخص يحصل على موافقة رئيس هيئة السكة الحديد أو الوزير المختص يستخرج هذه التصاريح.

ماذا عن اللائحة المنظمة لعمل تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد؟

هناك لائحة خاصة بتصاريح السفر بالسكة الحديد صادرة بقرار جمهورى وتحدد الفئات المستفيدة بتصاريح السفر المجانية، وتعطى الهيئة الحق فى استخراج تصاريح مجانية لأى شخص وفقما ترى.

أنواع تصاريح السفر المجانية؟

هناك نوعان أحدهما شخصى يستخدمه صاحبه فقط والآخر لحامله غير مدون عليه اسم صاحبه ويمكن لأى شخص يحمل هذا التصريح استقلال القطارات مجانا.

كيف يستقل حامل التصريح المجانى القطارات بدون مقابل؟

يتوجه لشباك التذاكر للحصول على تذكرة بموجب هذا التصريح دون أن يدفع أى مقابل سوى يتوجه لاستقلال قطاره.

أعداد المستفيدين بالتصاريح المجانية؟

السكة الحديد محددة 20 مقعد فى كل قطار مكيفة لحاملى هذه التصاريح.

موعد تجديد تصاريح السفر المجانية؟

تجدد سنويا فى بداية كل عامل، ويوجد إدارة مختصة بالسكة الحديد تسمى إدارة التصاريح قائمة على استخراج وإعداد هذه التصاريح ومتابعتها.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تبدأ غدا تشغيل قطارات العيد الإضافية حتى 10 يونيو

السكة الحديد ترفع شعار لا للمجاملات.. الهيئة تقرر منع انتظار سيارات "الكبار" بساحات محطة مصر.. وتكشف: القرار يشمل الوزراء والمحافظين.. وتؤكد: لن نسمح بـ"ركنة زمان" وعندكم جراج رمسيس.. وتفند مكاسب القرار الشجاع

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

السكة الحديد تقرر إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين وغيرهم

تصاريح السفر المجانية بالقطارات

استقلال القطارات مجانا

تصاريح السفر

تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد

ميداليات السكة الحديد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة