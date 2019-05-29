سنة مع الإيقاف لـ3 فى قضية غرق طفل ببيارة صرف وتأييد براءة المتهم الرابع

الغربية - مصطفى عادل

قضت محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مدير مدرسة واثنين آخرين بالحبس سنة مع الإيقاف، وتأييد براءة متهم رابع، فى قضية غرق طفل فى بيارة صرف صحى داخل مدرسة.

شمل الحكم إدانة مدير بنوفر الابتدائية للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، ووكيل المدرسة، ومدرس التربية الرياضية، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتأييد براءة المتهم الرابع، بعدما قضت محكمة جنح كفر الزيات بحبس المتهمين بين سنتين و6 سنوات فى القضية 10803 جنح مركز كفر الزيات، التى واجهوا فيها تهمة الإهمال الجسيم عقب سقوط الطفل محمد عمرو البهنسى داخل بيارة صرف صحى بمدرسة بنوفر ومصرعه بداخلها، وقضت المحكمة بانقضاء التهمة الثانية بالتصالح مع والد المجنى عليه.

كانت المحكمة قد شهدت فى جلساتها الماضية حضور المتهمين الثلاثة، وحرر والد المجنى عليه توكيلا لمحاميه للتصالح فى القضية، وقدم المحامى طلب التصالح لهيئة المحكمة.

ةكانت محكمة جنح كفر الزيات قد قررت معاقبة مدير مدرسة بنوفر بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، وحبس وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وحبس مدرس التربية الرياضية 6 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، وبراءة المتهم الرابع. وكان المستشار ياسر هندى المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحال المتهمين: "أ. أ" مدير مدرسة بنوفر، و"م .ح" مشرف المرحلة الابتدائية بالمدرسة، و"م .ش" المشرف العام بالمدرسة، و"م .ع" معلم التربية الرياضية بالمدرسة، محبوسين، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مركز كفر الزيات.