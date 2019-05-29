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سفيرة فنلنداتبحث التعاون المشترك في تطوير التعليم مع مصر

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:47 م
سفيرة فنلنداتبحث التعاون المشترك في تطوير التعليم مع مصر مدارس - تعليم
كتب محمود طه حسين
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ناقشت لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة،  عدة
موضوعات متعلقة بمشاريع التعاون بين مصر وفنلندا في إطار خطط تطوير التعليم.
 
وتعد فنلندا من أفضل الدول فى مجال التعليم، وأنها تحتل مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية فيما يتعلق بدراسة العلوم والرياضيات.
 
من جانبها، أشادت لورا كانسيكاس ديبريس بعملية تطوير التعليم التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن فنلندا تشهد أيضاً هذا العام لأول مرة إجراء امتحان البكالوريا بشكل إلكتروني لعدد 100 ألف طالب، وأنه حدث بعض المشاكل في بداية التجربة ولكنه تم التغلب عليها.
 
وعبرت سفيرة دولة فنلندا عن رغبتها في توطيد العلاقة بين البلدين، ودعم الشراكة بينهما فى مجال التعليم، وتقديم الدعم الكامل لتطوير منظومة التعليم، وفق الأولويات التى تحددها القيادة السياسية.
 
كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون فى مجال تطوير التعليم، وتبادل الخبرات لدعم مشروع تطوير العملية التعليمية لربط الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

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التربية والتعليم

فنلندا

تطوير التعليم


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