زوجة الشهيد محمد السواركة: القبض على الإرهابى "عشماوى" مسح حزنا سكن القلوب

شمال سيناء ـ محمد حسين

قالت عايدة السواركة، زوجة الشهيد لواء شرطة محمد سلمى السواركة، الذى استشهد برصاص غدر مجموعة إرهابية، وهو فى طريق عودته لمنزله بقرية "الشلاق" فى مركز الشيخ زويد بسيناء عائدا من عمله، بتاريخ 25/7/2014 الموافق 27 رمضان، إن خبر تسلم الإرهابى هشام عشماوى من السلطات الليبية للسلطات المصرية لكى يلقى القصاص العادل على ما اقترفته يداه طوال السنوات الماضية، أثلج صدورنا كأسر شهداء.

وأضافت "السواركة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القبض على الإرهابى عشماوى مسح كثيرا من الحزن الذى سكن قلوب من فقدوا فلذات أكبادهم، وآباء لأطفال منهم لم يشاهد والده ومنهم فقده وهو فى أمس الحاجة إليه.

وأشارت "السواركة" إلى أنهم كأسر الشهداء الذين عانوا وتحملوا مرار الفقد، والمصابين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم لا يكفيهم القبض على هذا الارهابي، الذى يعتبر العقل المدبر لمعظم العمليات الإرهابية التى عانت منها البلاد، متابعة: "هناك مئات الإرهابيين مازالوا يمارسون إرهابهم بشتى السبل، منهم من يحرض على القتل والترويع، ومنهم من يساعد، ومنهم من يؤيد، كثير منهم مازالو أحرار، لابد من محاسبتهم".

وأكدت "السواركة" زوجة اللواء الشهيد محمد سلمى السواركة، أن قواتنا وأجهزة مخابراتنا، رجال بواسل لا يهابون الموت، ولا يخشون فى الحق لومة لائم، متابعة: "كلى ثقة فيهم أن كل من أزهق أرواح أبرياء لابد من معاقبته وإن أخذ بعض الوقت".

ووجهت زوجة البطل رسالة إلى كل أسر شهيد، قائلة: "أعلم جيدا أن لا شىء فى الدنيا يعوضكم عن فقد أبنائكم، أو أزواجكم، أو أشقائكم، ولكنها تعزية لكم على فقدهم، أبنائنا وأزواجنا قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن، لأنه القسم الذى أقسموه على أنفسهم وهو حماية وطنهم، ولا ينتظرون الجزاء إلا من رب العباد أيها الشهداء، أرقدوا بسلام، فلن يضيع حقكم، ومن خلفكم أسود أبت أن تهدأ إلا بعد القصاص، كل التحية والتقدير لرجال مصر البواسل، والجنة والمجد للشهداء، والعار والخزى للخونة".