وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم الشرطة أوضح أن المتهم زوران ستوسيتش (57 عاما) يحمل جنسية سويدية وبوسنية مزدوجة، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة في وقت لاحق في أمر استمرار احتجازه لمدة 30 يوما لحين تسليمه إلى سلطات البوسنة لمحاكمته عن الجرائم المنسوبة إليه.

تجدر الإشارة إلى أن حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995 أسفرت عن مصرع أكثر من مائة ألف شخص من المدنيين والعسكريين بين القوات الصربية والكرواتية والبوسنية.