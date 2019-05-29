سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رفع مخلفات هدم عقارات حكر السكاكينى بالشرابية واسمرار أعمال الإزالة

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:02 ص
رفع مخلفات هدم عقارات حكر السكاكينى بالشرابية واسمرار أعمال الإزالة هدم عقارات حكر السكاكينى
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

 
أكد اللواء فادى يوسف رئيس حى الشرابية، شمال القاهرة، أن أجهزة الحى تواصل أعمال الإزالة لمنطقة حكر السكاكينى القديم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين بتلك المناطق. 
 
وأضاف رئيس حى الشرابية، أن أجهزة الحى ترفع مخلفات الهدم أول بأول، بالتزامن مع أعمال الإزالة التى تتم بشكل يومة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة الشرابية، حيت الدفع بعدد كبير من اللوادر وسيارات النقل، وذلك لسرعة البدء فى أعمال التطوير. 
 
يذكر أن محافظة القاهرة تزيل منطقة حكر السكاكينى القديم لخطورته المهددة للحياة من الدرجة الثانية، حيث يتم إزالة 190 عقار يقطنها 750 أسرة، ويتم تسكين الأسر بمشروع المحروسة 1 فى وحدات مجهزة بالكامل. 
 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة حكر السكاكينى فى الشرابية

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

نائب محافظ القاهرة: هدم 18 عقارا وعشة بحكر السكاكينى فى الشرابية

خطة تسكين مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة.. نقل سكان منشأة ناصر ومصر القديمة ودار السلام لـ "الأسمرات 3".. وتسكين أهالى عشش ومساكن المهاجرين وحكر السكاكينى الجديد والقديم بالمحروسة وترعة الطوارئ بـ"أهالينا"

الشرابية

السكاكينى

حكر السكاكيني

تطوير العشوائيات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة