رفع مخلفات هدم عقارات حكر السكاكينى بالشرابية واسمرار أعمال الإزالة

أكد اللواء فادى يوسف رئيس حى الشرابية، شمال القاهرة، أن أجهزة الحى تواصل أعمال الإزالة لمنطقة حكر السكاكينى القديم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين بتلك المناطق.

وأضاف رئيس حى الشرابية، أن أجهزة الحى ترفع مخلفات الهدم أول بأول، بالتزامن مع أعمال الإزالة التى تتم بشكل يومة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة الشرابية، حيت الدفع بعدد كبير من اللوادر وسيارات النقل، وذلك لسرعة البدء فى أعمال التطوير.

يذكر أن محافظة القاهرة تزيل منطقة حكر السكاكينى القديم لخطورته المهددة للحياة من الدرجة الثانية، حيث يتم إزالة 190 عقار يقطنها 750 أسرة، ويتم تسكين الأسر بمشروع المحروسة 1 فى وحدات مجهزة بالكامل.