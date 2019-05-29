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رئيس "we": سنطلق خدمة المحتوى التليفزيونى عبر الإنترنت خلال أسابيع

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:00 م
رئيس "we": سنطلق خدمة المحتوى التليفزيونى عبر الإنترنت خلال أسابيع المهندس عادل حامد
كتبت: هبة السيد
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قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستطلق خدمة المحتوى التليفزيونى عبر الإنترنت وخدمة المحفظة الإلكترونية  WE Mobile Wallet وتتضمن أيضا تحويل أموال عبر الموبايل، وذلك بشكل متطور للغاية خلال أسابيع.

وأضاف حامد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خدمة WE Mobile wallet ستتضمن ميزة للعميل أفضل من الشركات المقدمة للخدمة فى السوق من سداد الخدمة عبر المحفظة الإلكترونية.

وقال الرئيس التنفيذى لـwe، نتجه نحو دعم المعاملات المالية اليكترونيا عبر الموبايل وهو ما سندخل به السوق، مشيرا الى أن الشركة ستقدم الخدمة بالتعاون مع بنك مصر.


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