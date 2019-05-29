دراسة : البروبيوتيك الموجود في الزبادي مفيد لنزلات البرد

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زعمت دراسة حديثة أن اللبن قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من نزلات البرد.

وقال ميكي روبين نائب رئيس أبحاث التغذية في المجلس الوطني للألبان فى الولايات المتحدة "عندما يتعلق الأمر باللبن على وجه التحديد، أقول إنه لا يوجد الكثير من الأبحاث التي يمكن أن تشير إلى أن اللبن يقلل أعراض البرد"، وأضاف "هناك بعض الأشياء (في اللبن) يمكننا الإشارة إليها، من الناحية النظرية، ستكون مفيدة".

وكشف الباحثون فى كلية الطب جامعة"نيويورك" "أن الزبادى ملىء بعناصر البروبيوتيك التى يمكن أن تساعد فى تعزيز المناعة" ووجدت دراسة حديثة أنه عندما تستهلك النساء الزبادي يوميًا لمدة 9 أسابيع، يقلل هذا من علامات الالتهاب في دمهن.