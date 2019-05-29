سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 10:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خريطة ساحات صلاة عيد الفطر فى الدقهلية

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:38 ص
خريطة ساحات صلاة عيد الفطر فى الدقهلية الشيخ طه زيادة وكيل الأوقاف بالدقهلية
الدقهلية – سارة الباز
إضافة تعليق

أكد الشيخ طه زيادة، وكيل أوقاف الدقهلية في تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أنه قد تم إعداد 508 ساحة لآداء صلاة العيد على مستوى مدن وقرى المحافظة، وتخصيص إمامان أحدهما أساسي، وآخر احتياطي بكل ساحة؛ لإستقبال المصلين في صلاة العيد.

ولفت " زيادة " إلى إلغاء الإجازات الاعتيادية لنهاية شهر رمضان وحتى عيد الفطر لجميع العاملين التابعين للمديرية، والتشديد على جميع الإدارات بمتابعة نظافة المساجد وخزانات المياه، ومتابعة ذلك بكل دقة، وتفعيل قرار وزارة الأوقاف بعدم إقامة الصلاة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 متراً، وعدم السماح بإلقاء الخطب إلا للأئمة التابعين للأوقاف.

وشملت الساحات المخصصة لآداء صلاة العيد بالدقهلية أفنية بعض المدارس والمستشفيات والأندية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى بعض المساجد الكبرى ومن أبرزها بمدينة المنصورة: مجمع الفردوس بالمجزر، ونادي الشعب بشارع بورسعيد، ومسجد الزهراء بحي الجامعة، وجزيرة الورد، ومستشفى الأطفال بشارع البحر، ومسجد الصديق بشارع المشاية السفلية، ومسجد عباد الرحمن بتوريل، ومسجد الإيمان بشارع قناة السويس.

 

   

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

كيف حاربت مديرية أوقاف الدقهلية الجماعات الإرهابية وجففت مصادر تمويلها؟

وكيل أوقاف الدقهلية: لدينا 10 واعظات لحل مشاكل الأسرة ومواجهة الفكر المتطرف

أوقاف الدقهلية:لدينا 47 مكتب تحفيظ قرآن و133 مقرأة و111 قارىء بالمحافظة

"أوقاف الدقهلية": دورة تدريبية لـ 2000 خطيب بالمكافأة استعدادًا لشهر رمضان

"أوقاف الدقهلية" تشدد على فحص مكتبات المساجد وغلق حمامات تصرف على النيل

صلاة العيد

ساحات العيد

الدقهلية

طه زيادة

أوقاف الدقهلية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة