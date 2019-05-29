خريطة ساحات صلاة عيد الفطر فى الدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

أكد الشيخ طه زيادة، وكيل أوقاف الدقهلية في تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أنه قد تم إعداد 508 ساحة لآداء صلاة العيد على مستوى مدن وقرى المحافظة، وتخصيص إمامان أحدهما أساسي، وآخر احتياطي بكل ساحة؛ لإستقبال المصلين في صلاة العيد.

ولفت " زيادة " إلى إلغاء الإجازات الاعتيادية لنهاية شهر رمضان وحتى عيد الفطر لجميع العاملين التابعين للمديرية، والتشديد على جميع الإدارات بمتابعة نظافة المساجد وخزانات المياه، ومتابعة ذلك بكل دقة، وتفعيل قرار وزارة الأوقاف بعدم إقامة الصلاة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 متراً، وعدم السماح بإلقاء الخطب إلا للأئمة التابعين للأوقاف.