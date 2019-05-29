خبراء الصحة: الأطعمة المعدلة وراثيا والمرشوشة بالمبيدات الحشرية خطر على صحتك

كتبت أمل علام

شارك الأطباء، وأخصائيو التغذية، في وضع قائمة من الأطعمة التي يرفضون تناولها بسبب المبيدات الحشرية، والمعدلة وراثيًا، والمكونات المسببة للسرطان.

ما هو الطعام الذى ترفض أن تأكله؟

أيا كان الأمر، فمن المحتمل أنك لا تحب الطريقة التي يتذوقها، ليس لأنها تحتوى على مكونات يمكن أن تضر بصحتك، ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الأطعمة التي تناسب هذا الوصف على أرفف المتاجر، ويرفض العاملون فى صناعة الأغذية، الذين يعرفون ما يجرى وراء الكواليس تناولها.

وباستطلاع بعض هؤلاء الأشخاص الذين يعرفون الأعمال التجارية، ويعملون يوميا لطرد المبيدات الحشرية، والكائنات المعدلة وراثياً، والأطعمة غير الصحية،لاكتشاف ما يعرفونه عن الجانب المظلم من الأطعمة غير الصحية ،وما الذى يجب تناوله بدلا من ذلك، حيث تم تسجيل ملاحظاتهم حتى تتمكن أنت أيضًا من تجنب أسوأ ما يمكن أن تقدمه محلات البقالة.



تحذيرات من بعض أنواع الأطعمة

الخبز المصنوع من القمح

المشكلة أن القمح الحديث، لا يشبه الحبوب التي تستهلكها أمك، أو جدتك، اليوم، يشبه القمح بالكاد شكله الأصلي، وذلك بفضل التلاعب الجيني المكثف خلال الستينيات، والسبعينيات من القرن الماضي، لزيادة محاصيل الحبوب، "لا يمكنك تغيير الخصائص الأساسية، دون تغيير علم الوراثة، والكيمياء الحيوية، وتأثيراته على البشر الذين يستهلكونه"، كما يقول ويليام ديفيس، والذى يوضح أن القمح الحديث يسبب جميع أنواع المشاكل الصحية، كل شيء من أمراض الجهاز الهضمي، مثل أمراض الأمعاء الهضمي، والالتهابي إلى ارتداد الحمض، والسمنة، والربو، واضطرابات الجلد.

وقال موقع" Prevention"، أن الحل هو التخلص من القمح تمامًا من نظامك الغذائي لعدة أسابيع، لمعرفة ما إذا كنت تلاحظ التحسينات الصحية، لكن كن مستعدًا لمتلازمة وقف تناول منتجات القمح من الغثيان، والصداع، والتعب، والاكتئاب، ومجموعة من الآثار الجانبية الغريبة الأخرى.