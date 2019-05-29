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حبس 5 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة أجنبى فى مصر القديمة

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:53 م
حبس 5 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة أجنبى فى مصر القديمة محكمة جنوب القاهرة - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة مصر القديمة، حبس 5 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال مباحث لسرقة المواطنين.

 

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار إيهاب عبداللطيف، تحت إشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من تاجر أجنبى الجنسية، يفيد تعرضه للسرقة، على يد 5 أشخاص، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى، أثناء ذهابه لشراء بضائع للاتجار بها.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين كونوا عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسقط رجل الأعمال الأجنبى لهم عندما لجأ إلى شركة لاستيراد بعض من البضائع والاتجار بها، خاصة أنه مستقر فى مصر منذ فترة، وبالفعل أثناء ذهابه لشراء البضائع مصطحبًا معه أحد المعارف وفى كمين أمنى وهمى منصوب، قام خمسة عاطلين باستيقافه، وتفتيشه فعثروا على مبلغ نصف مليون جنيه، واستولوا عليه المتهمين بحجة أنهم ضباط شرطة واشتباههم أن الأموال مزورة، ثم فروا هاربين.

 

وتبين أن المجنى عليه عندما توجه إلى قسم الشرطة وإعطائه مواصفات المتهمين، تمكنوا من تحديد هويتهم والتعرف عليهم، وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وضبط بحوزته على الأسلحة والسيارة المستخدمة فى السرقة، فقررت النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء التى كانت بحوزتهم وإرسالها إلى المعمل الجنائى وإعداد تقرير حولها.

 

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة، والتحفظ على المبالغ المالية المتعلقة بالواقعة، وإرسالها لمباحث الأموال العامة لإعداد تقرير حول قيمتها وحصرها، وإرفاقها بملف القضية.


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