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حبس 3 مسجلين ضبط بحوزتهم 70 كيلو حشيش قبل توزيعها فى العيد

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:44 ص
حبس 3 مسجلين ضبط بحوزتهم 70 كيلو حشيش قبل توزيعها فى العيد حشيش-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشارعمرو عوض، تحت إشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بحبس 3 مسجلين 4 أيام على ذمة التحقيق ضبط بحوزتهم 70 كيلو حشيش قبل توزيعها فى عيد الفطر.
 
 وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت معلومات بقيام 3 أشخاص بعقد صفقة مخدرات، لاغراق السوق بمخدر الحشيش قبل عيد الفطر ، وكشفت  التحريات أن المتهمين حددوا مكان الاستلام بمنطقة شبرا الخيمة ، وعقب تقنين الاجراءات تم أعداد الأكمنة اللازمة وتم القبض على المتهمين داخل سيارة ملاكى  
 وبفحصها تم ضبط 700 فرش حشيش زنت 70 كليو جرام، ومبلغ 50 ألف جنيه .
 

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شبرا الخيمة

حوادث شبرا الخيمة

ضبط حشيش قبل توزيعها فى العيد

عقوبة حيازة المخدرات


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