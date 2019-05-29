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حبس متهمين جدد لتورطهما فى قتل طبيب وسرقته ببولاق الدكرور

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:07 م
حبس متهمين جدد لتورطهما فى قتل طبيب وسرقته ببولاق الدكرور محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس اثنين متهمين جدد كشفت التحريات تورطهما فى جريمة مقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية، لسرقته ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة فيصل

 

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للخنق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة

 

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والنقباء أيمن سكورى، وكريم عبد الرازق، وأحمد مندور، أن سمسار و 4 أشخاص آخرين وراء ارتكاب الجريمة، حيث ساعد المتهم الأول المجنى عليه فى شراء الشقة، ولعلمه باحتفاظه بمبلغ مالى بشقته، قرر سرقته، فاستعان بالمتهمين، واقتحموا شقته، وكمموا فمه أثناء سرقته مما أثناء أسفر عن اختناقه، واستولوا على مبلغ مالى وفروا هاربين.

 

وبإعداد كمين للمتهمين، بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت، وكيل فرقة المباحث الجنائية، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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