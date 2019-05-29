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حافظ على عدد ساعات نومك..قله النوم تؤثر على الدورة الدموية

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:30 م
حافظ على عدد ساعات نومك..قله النوم تؤثر على الدورة الدموية النوم
كتبت هند عادل
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عدم كفاية النوم له أضرار وخيمة على صحة الانسان من ضعف صحة القلب والأوعية الدموية وعدم التركيز وقد يصل الأمر إلى الشعور بالهلوسة، وأكدت الدراسات الطبية مؤخرا أن قله النوم لها تأثير مباشرعلى الدورة الدموية للجسم، حسبما أكد موقع " medicalnewstoday".

أظهرت دراسة جديدة أن الأرق يعرقل الآليات الأساسية التي تحافظ على مشاكل القلب والأوعية الدموية، يعد النوم الجيد ليلاً والذي يصل إلى 7 ساعات متواصلة أثناء الليل أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة جيدة بشكل عام.

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أحد جوانب الصحة التي يمكن أن تؤثر على نوعية نوم الشخص هو صحة القلب والأوعية الدموية على سبيل المثال وأظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت في بداية هذا العام أن النوم لمدة تقل عن 6 ساعات في الليلة بدلاً من 7 إلى 8 ساعات قد يزيد من خطر إصابة الشخص بتصلب الشرايين وهي حالة تراكم فيها البلاك داخل الشرايين .

وحددت الأبحاث التي أجرتها جامعة كولورادو بولدر كيف يؤثر قلة النوم على الدورة الدموية عن طريق تعزيز تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين (تصلب الشرايين) والتي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

 


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