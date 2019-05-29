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الأربعاء، 29 مايو 2019 04:45 ص
خالد صلاح
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توريد 171 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:20 ص
توريد 171 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية قمح
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن انتظام حركة توريد محصول القمح هذا الموسم موضحا أنه قد تم استلام 170 ألفا و610 طنا بالصوامع والشون على مستوى المحافظة حتى مساء أمس الثلاثاء .

 

وشدد شاروبيم على ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد ، وأضاف أنه لابد من التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع من خلال لجان المتابعة.

 

ومن جهته أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات إلى شون وصوامع الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع.

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