تنفيذ 1589 حكما متنوعا وضبط 104 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1589 حكمًا متنوعًا منها 1161حكمًا جزئيا و59 حكما مستأنف و303 حكما غرامات و63 حكما مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9000 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 104 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.