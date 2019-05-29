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تفاصيل إصابة مدير أمن أسيوط ورئيس المباحث الجنائية إثر حادث انقلاب سيارتهما

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:13 م
تفاصيل إصابة مدير أمن أسيوط ورئيس المباحث الجنائية إثر حادث انقلاب سيارتهما اللواء جمال شكر مدير اسيوط
أسيوط- هيثم البدرى
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تعرضت سيارة الأمن الخاصة باللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط لحادث انقلاب على الطريق الصحراوى الغربى بعد تمركز القوصية، وذلك أثناء تفقد المدير يرافقه اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد عبد القادر للخدمات، والتمركزات الأمنية على الطريق الصحراوى الغربى، لمتابعة هذه الخدمات، وتواجد الأكمنة وجاهزيتها.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط إن اللواء جمال شكر مدير الأمن، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يتوجهون يوميا للمرور المفاجئ على الأقسام، ومراكز الشرطة، والتمركزات الأمنية، وخاصة هذه التمركزات التى توجد على الطرق الصحراوية "الشرقى، والغربى" وخاصة قبل الإفطار للاطمئنان على جاهزية التمركزات، والأكمنة، واستعدادها للتعامل مع أى خارجين على القانون، وخاصة بعد القبض على أحد أهم العناصر الإرهابية "هشام عشماوى" وللتأكد من تواجد القوات بكامل عددها وذخيرتها ومدى يقظتها.

وأضاف المصدر أن مدير الأمن قام بالمرور على عدد من التمركزات على الطريق الصحراوى الغربى وكان آخرها تمركز القوصية وأثناء السير لاستكمال المرور انحرفت عجلة القيادة، مما أدى إلى انقلاب السيارة وهى مسرعة، مما نتج عنه الحادث وتسبب فى إصابة اللواء جمال شكر مدير الأمن، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد عبد القادر وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعى وهم يخضعان الآن للعلاج.

وقال مصدر طبى إن الحادث أسفر عن إصابة اللواء جمال شكر بكسور مضاعفة، واللواء منتصر عويضة بكسر مضاعف بالقدم اليسرى وكدمات بمناطق متفرقة بالجسم والمقدم محمد عبد القادر بكدمات بمناطق متفرقة بالجسم، وجار عمل اللازم.

كانت عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بتعرض سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن يرافقه اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية لانقلاب سيارتهم بعد اختلال عجلة القيادة بعد تمركز القوصية، وذلك أثناء تفقده للخدمات، والتمركزات الأمنية على الخط الصحراوى الغربى بمراكز القوصية وديروط، ومنفلوط، وتم الدفع بسيارت الإسعاف، والحماية المدنية وقيادات مديرية الأمن فى كافة القطاعات.

 


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