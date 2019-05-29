تعليم الإسكندرية: 99 مدرسة تؤدى امتحان التاريخ بالتابلت و10 تختبر ورقيا

وأكد وكيل الوزارة، أن الطلاب أدوا امتحان التاريخ اليوم إلكترونيا من خلال أجهزة "التابلت" فى 99 مدرسة من أصل 109 مدارس، فى حين اختبر طلاب عشر مدارس فقط ورقيا، ما يؤكد تزايد نسب نجاح المنظومة الإلكترونية بشكل كبير، وفق تزايد أعداد المدارس التى تؤدى الامتحانات إلكترونيا. وكان اليوم الأول للامتحانات قد شهد أداء الطلاب للاختبار ورقيا فى كل المدارس، ثم فى 93 مدرسة بنسبة 91 % من مدارس المحافظة.

وبدأ "العجمى" جولته اليوم بزيارة مدرسة حسن عباس الرسمية لغات، ومدرسة الزهراء الثانوية بنات، وعلى هامش متابعة امتحانات الصف الأول الثانوى تابع أعمال التوسعات فى مدرسة حسن عباس حلمى الرسمية لغات لخفض الكثافات، كما تابع المدرستين المصريتين اليابانيتين برج العرب 1 وبرج العرب 2.