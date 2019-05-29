سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الإسكندرية: 99 مدرسة تؤدى امتحان التاريخ بالتابلت و10 تختبر ورقيا

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:02 م
تعليم الإسكندرية: 99 مدرسة تؤدى امتحان التاريخ بالتابلت و10 تختبر ورقيا مصطفى العجمى وكيل تعليم الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

تفقد مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، سير العملية الامتحانية للصف الأول الثانوى بإدارة برج العرب برفقة محمد سليمان مدير عام الإدارة.

وأكد وكيل الوزارة، أن الطلاب أدوا امتحان التاريخ اليوم إلكترونيا من خلال أجهزة "التابلت" فى 99 مدرسة من أصل 109 مدارس، فى حين اختبر طلاب عشر مدارس فقط ورقيا، ما يؤكد تزايد نسب نجاح المنظومة الإلكترونية بشكل كبير، وفق تزايد أعداد المدارس التى تؤدى الامتحانات إلكترونيا. وكان اليوم الأول للامتحانات قد شهد أداء الطلاب للاختبار ورقيا فى كل المدارس، ثم فى 93 مدرسة بنسبة 91 % من مدارس المحافظة.
 
وبدأ "العجمى" جولته اليوم بزيارة مدرسة حسن عباس الرسمية لغات، ومدرسة الزهراء الثانوية بنات، وعلى هامش متابعة امتحانات الصف الأول الثانوى تابع أعمال التوسعات فى مدرسة حسن عباس حلمى الرسمية لغات لخفض الكثافات، كما تابع المدرستين المصريتين اليابانيتين برج العرب 1 وبرج العرب 2.
 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعليم الإسكندرية تحصد 4 ميداليات ببطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية

تعليم الإسكندرية: 94 مدرسة يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوى بالتابلت و 15 ورقى

تعليم الإسكندرية : أكثر من 80 % من المدارس تؤدي امتحان التابلت إلكترونيا

صور .. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

تعليم الإسكندرية: 25 استراحة للمراقبين بالامتحانات العملية للدبلومات الفنية

تعليم الاسكندريه

الاسكندرية

التابلت

الصف الاول الثانوى

امتحان التاريخ


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة