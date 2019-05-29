تعرف على مواعيد وخطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن مواعيد وإجراءات فتح باب التظلمات بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسى الثانى، لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور وأبنائهم للتظلم فى أى مادة دراسية.

قال السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنه طبقاً للقرار الوزارى رقم 313 وتعديلاته بخصوص التظلمات من نتيجة الإمتحانات للشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسى الثانى 2019، حيث سيتم تلقى التظلمات بدءاً من غداً الخميس 30 مايو الجارى وتستمر حتى 13 يونيو القادم.

وأوضح فى بيان صحفى، بأن الإجراءات المتبعة فى التقدم بالتظلمات تتطلب من ولى الأمر التقدم بطلب لمدير المديرية طبقاً للنموذج المطبوع ، على أن يتم تلقى الطلبات بديوان المديرية وتم تحديد مبلغ وقدره عشرون جنيهاً فقط لا غير للمادة الواحدة، تورد بخزينة المديرية بحيث ستكون التظلمات لأى عدد من المواد، وتسلم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد إلى لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات شرق محطة أسوان.

وأشار الفيومى إلى أن امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية ستبدأ من يوم السبت الموافق 13 يوليو القادم وتستمر حتى 20 يوليو 2019.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات تلقى الطلبات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إعلان نتيجة التظلمات فى أقرب وقت ممكن لتحقيق الطمأنينة الكاملة للأسر بشأن درجات أبنائهم العلمية فى المواد الدراسية المختلفة.