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تعرف على عقوبة خطف الأطفال حديثى الولادة

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:00 ص
تعرف على عقوبة خطف الأطفال حديثى الولادة أرشيفة - خطف طفل
كتب محمد أبو عوض
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سعى المُشرع المصرى للحفاظ على المال والجهد والروح والجسد من مغبة التعدى عليه، بل ووضع ضوابط للتعامل مع الإنسان فى كافة مراحله، واهتم بحفظ الأطفال، وتربيته، ومنحه حقوقه الصحية والطبية، من أجل الحفاظ علية من مغبة الإعتداء عليه.

حرص قانون العقوبات على سد الثغرات التى من خلالها يمكن التلاعب بالطفل أو حتى تهديد حياته أو الإضرار بمستقبله، حيث نص قانون العقوبات فى المادة 283 على ما يلى:

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه".

 


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