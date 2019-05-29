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تعرف على خطة مديرية الصحة فى الدقهلية خلال أيام عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:07 م
تعرف على خطة مديرية الصحة فى الدقهلية خلال أيام عيد الفطر المبارك الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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شدد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على توفير كافة الاستعدادات الطبية، مشاركة من قطاع الصحة، فى مواجهة الطوارئ خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأوضح مكى،فى بيان له اليوم، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية، بداية من يوم الاثنين الموافق 3/6/2019 حتى يوم الجمعة الموافق 7/6/2019، مشيرا إلى أن 31 مستشفى حكومية بالدقهلية ستبدأ رفع درجة الاستعداد وتكثيف تواجد الأطباء من مختلف التخصصات والفئات المعاونة بالاستقبال، كما تم دعم المستشفيات فى أقسام الطوارئ بكميات مضاعفة من الأدوية والمستلزمات وتوافر كميات إضافية من قرب الدم وفصائل الدم النادرة والمختلفة تحسبا لحالات الطوارئ بمتوسط رصيد قرب دم يتعدى 1200 قربة يوميا كما تم رفع درجة الاستعداد بكافة وحدات الغسيل الكلوى التابعة لمديرية الصحه وعددها 31 مركزا للغسيل الكلوى بمختلف المراكز والقرى وتم تزويد كافة الوحدات بالمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة بصورة جيدة للمرضى كماتم توفير أماكن خالية لاستيعاب المرضى الجدد، وتواجد افراد فرق الانتشار السريع ومراجعه خطه التحرك حال الحاجه لذلك ، كما تم توافر نسبه 30%من اسره المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعه المصادر البديلة للكهرباء والمياه والاكسجين بالمستشفيات.

وأشار إلى أنه قد تم التنسيق مع إسعاف الدقهلية لرفع درجه الاستعداد وتحديد اماكن تمركزات الاسعاف وذلك بدايه من 3/6/2019 وحتى نهايه احتفالات عيد الفطر المبارك، متابعا أنه قد تم تشكيل غرفة طوارئ لمتابعه المستجدات أولا بأول .


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