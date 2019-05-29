تعاون مصرى جابونى فى مجالات التصنيع المختلفة

كتب زكى القاضى

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، جاجان جوبتا رئيس مجلس إدارة شركة Olam المالكة للمنطقة الاقتصادية الحرة بالجابون والمستشار والمبعوث الشخصي لعلي بونجو أونديمبا، رئيس الجابون، والوفد المرافق له، وذلك بحضور ممثلين من وزارات (الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، الطيران المدني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة، الخارجية) وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة المقاولون العرب، لبحث موضوعات التعاون المشترك، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي .

تم الترحيب بجاجان جوبتا والوفد الجابوني، وخلال اللقاء تم استعراض المشروعات التي يمكن اقامتها في دولة الجابون في عدة مجالات منها: (إنشاء مجمع لتصنيع الأخشاب، إنشاء منطقة لوجستية بالجابون تخدم غرب أفريقيا، إنشاء مصنع لإنتاج زيت النخيل، تسيير خط طيران مباشر بين مصر والجابون، توريد محطات لتوليد الكهرباء، إنشاء مصنع لإنتاج المستحضرات الدوائية.

كما تم الإشارة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع الوزارات والهيئات المصرية لتنفيذ المشروعات المقترح تنفيذها بدولة الجابون وذلك في إطار تعزيز أواصر التآخي مع الدول الأفريقية الصديقة ومن منطلق ترأس مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأوضح جاجان جوبتا رئيس مجلس إدارة شركة Olam المالكة للمنطقة الاقتصادية الحرة بالجابون أن استقرار مصر ورئاستها للاتحاد الإفريقي يعد حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات، وأشار إلى أن الجابون تقع في وسط غرب أفريقيا وبالتالي يمكن أن تكون نواة للتصدير لدول أفريقيا كما أنها دولة فرانكوفونية ومصر عضو مؤسس لمنظمة الفرانكوفونية، وتابع أن الجابون عضو في العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا (السيماك) وصندوق النقد الدولي وغيرها، كما تمتلك ثروة زراعية وسمكية كبيرة، وأوضح إمكانية تنفيذ عدد (2) مشروع بالإضافة إلي مجالات التعاون السابق مناقشتها ( مشروع إنشاء خط سكة حديد بطول (600) كم يربط بين مناجم الحديد وأماكن التصنيع وأنه سيتم إرسال دراسة جدوي متكاملة بحيث يمكن توريد خام الحديد لمصر وإجراء العمليات التصنيعية عليه وإعادة التصدير في مقابل إنشاء خط السكة الحديد ، وكذا مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة ) مع إمكانية تنفيذ مشروعات أخري في مجال إنشاء الطرق ، وأشار إلي تطلعه لأن يكون هذا اللقاء بداية قوية لدعم وتعزيز التجارة البينية وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في مجالات التعاون المختلفة.

وفي نهاية اللقاء قام "جوبتا" بتقديم دعوة لوفد مصري للقيام بزيارة ميدانية لدولة الجابون لمعاينة المواقع المقترحة للمشروعات المخطط تنفيذها والتعرف على التسهيلات المقدمة من الجانب الجابوني وآليات التنفيذ ومناقشة المختصين من كافة الجهات علي أرض الواقع مضيفاً أنه سيعود إلى مصر بعد نحو شهر لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الأتفاق عليها.