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تركيا تعانى بسبب أردوغان.. تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية يعصف بالصناعة والتجارة

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:00 ص
تركيا تعانى بسبب أردوغان.. تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية يعصف بالصناعة والتجارة رجب طيب أردوغان
كتب أمين صالح
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سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، الضوء على تقرير هيئة الإحصاء الذى أكد تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية خلال شهر مايو ليسجل 77.5 نقطة ما يعنى أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر الماضى بما يعكس صعوبة الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها تركيا حاليا، إذ ينبغى أن يتجاوز المؤشر حاجز المائة ليدلل على تحسن الوضع الاقتصادى.
 

وذكر التقرير، أن التراجع فى أداء الاقتصاد التركى يعود لعدة أسباب؛ منها تراجع ثقة المستهلك بالإضافة إلى تراجع مؤشر الصناعات التحويليلة والخدمات وتجارة التجزئة والإنشاءات، ما انعكس سلبيا على الاقتصاد التركى وتسبب له فى مشاكل عددية امتد أثرها ليصل جميع الأتراك.
 

وأكدت صحيفة زمان أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة منذ شهر أغسطس الماضى، أدت لتراجع كبير فى قيمة الليرة التركية، وارتفاع التضخم، وألقت بظلالها على القطاعات التجارية والصناعية المختلفة.


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