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تخصيص أراضى لإقامة محطات كهرباء بخليج السويس وإنشاء أكبر محطة تحلية بسيناء

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:00 ص
تخصيص أراضى لإقامة محطات كهرباء بخليج السويس وإنشاء أكبر محطة تحلية بسيناء اراضى - صورة ارشيفية
كتب أحمد حسن
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أكد اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أنه تم تخصيص مساحات أراضى لصالح هيئة كهرباء مصر، فى إقامة محطتى توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس، كما تم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الكهرباء، لاستخدامها فى إقامة توسعات للوحدة الثالثة لمحطة كهرباء الوليدية بناحية الوليدية أسيوط.

وأضاف اللواء ناصر فوزى، أن المركز وافق فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير، على تخصيص مساحات أراضى لصالح محافظة قنا لاستخدامها فى إقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية واللازمة لمصنع الألمونيوم، والذى يصنف أنه كثيف الاستخدام للكهرباء.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مساحات أراضى لصالح محافظة الأقصر لإقامة محطة طاقة شمسية بطريق طيبة الشرقى، بالإضافة إلى تخصيص مساحات أراضى لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها فى إقامة محطة تحلية مياه بناحية غرب مدينة العريش على ساحل البحر المتوسط  بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا .

وأوضح أنه تم تخصيص مساحات لإقامة توسعات لمحطة صرف صحى قائمة بناحية مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، وكذا محطة صرف صحى بمركز بئر العبد محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 


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