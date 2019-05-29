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تحرير 643 مخالفة مرورية وفحص 32 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:13 ص
تحرير 643 مخالفة مرورية وفحص 32 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مروريه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور والرائد أحمد الجنزورى رئيس وحدة مرور السادات ، لتسير السيولة المرورية، وأسفرت عن تحرير 643 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات ،وفحص 32 شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

 

 


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المنوفية

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مدير امن المنوفية

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