تحرير 551 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

وتضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، أسفرت عن تحرير نحو 551 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 5 مركبات توك توك بدون ترخيص، وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل - دائرة قسم شرطة أول أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطيهما الأقراص المخدرة ومخدر البانجو والحشيش.

وتضمنت الجهود تحرير 109 مخالفات تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري في 65 مخالفة وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 70 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 200 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.