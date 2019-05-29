تجديد حبس عاطلان 4 ايام لحيازتهما 2 كيلو هيروين وافيون بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلان 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كيلو هيروين وكيلو أفيون واسلحة نارية، بقصد الاتجار به، والتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الكيماوى للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، اخطار من اللواء شريف عبد الرؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان "سبق إتهامهما فى قضيتى ضرب" بالإتجار فى الأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم، وإستهدافهما، وتم القاء القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 4 فرد محلى و13 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت واحد كيلو جرام - 900 جرام من مخدر الأفيون، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.