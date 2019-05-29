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تأجيل محاكمة مدافع نادى أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لـ"داعش" لـ22 يونيو

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:18 م
تأجيل محاكمة مدافع نادى أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لـ"داعش" لـ22 يونيو هيئة المحكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان، لجلسة 22 يونيو المقبل، لاستكمال فض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وتضمنت التحقيقات أن المتهمين الأول والثالث والثامن والتاسع، ومن الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرين، ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين، والثالث والأربعين، والأخير، ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر الأول والثالث والأربعون والأخير أسلحة نارية وذخائر، وحاز الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم السابع والثلاثين وفر طائرة بدون طيار مزودة بآلة تصوير، نقلها إلى داخل البلاد وتلقاها المتهم الخامس والثلاثون وحازها فى مسكنه ثم نقلها، وأمدوا بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول مواد تُستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذًا آمنًا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.


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