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بلجيكا تسلم الأمن الروسى داعشيا قاتل فى سوريا

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:18 ص
بلجيكا تسلم الأمن الروسى داعشيا قاتل فى سوريا الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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تسلم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى جوا، اليوم الأربعاء، داعشيا روسيا هرب من سوريا إلى أوروبا، حيث ألقى القبض عليه فى بلجيكا بموجب مذكرة بحث واعتقال روسية تلاحقه منذ 2014.

وأفاد بيان صدر عن جهاز الأمن الفدرالى الروسى ـ أوردته قناة (روسيا اليوم)ـ بأن "تنظيم عملية استلام المواطن الروسى أحمدوف إمام باشي، تم بإشرافه والتعاون مع النيابة العامة الروسية والمكتب الوطنى المركزى للانتربول، ومصلحة إدارة السجون الفدرالية الروسية".

وأشارت المخابرات الروسية، إلى أن هذا الإرهابى كان ملاحقا دوليا، بموجب مذكرة بحث واعتقال روسية، وباعتباره من معتنقى الفكر التكفيرى المتطرف، سافر أحمدوف عام 2014 إلى سوريا عبر الأراضى التركية، وهناك انضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابى وقاتل ضد الجيش السوري.

وأوضحت المخابرات "أنه عندما تزعزعت الأرض تحت أقدام "الدواعش"، هرب من سوريا إلى أوروبا وفى يونيو 2018، تم اعتقاله فى بروكسل بموجب مذكرة بحث روسية" .

 


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