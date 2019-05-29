برلمان لاتفيا ينتخب إيجيلز لفيتس رئيسا جديدا للبلاد

ريجا (أ ش أ)

انتخب برلمان لاتفيا، اليوم الأربعاء، قاضى محكمة العدل الأوروبية السابق إيجيلز لفيتس، رئيسا للبلاد، وهو المنصب الذى يعد شرفيا إلى حد كبير.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن لفيتس فاز بدعم 61 من بين 100 عضو بالبرلمان، وأن فترته الرئاسية تستمر لأربع سنوات بدءا من 8 من يوليو المقبل عندما تنتهى فترة الرئيس الحالى ريموندز فيجونس.

يشار إلى أن منصب الرئيس فى لاتفيا له مهام شرفية، لكن يمكن للرئيس اقتراح قوانين جديدة وتقديم مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ويتم اختيار الرئيس عبر البرلمان بدلا عن الانتخابات الشعبية.