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باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوى على الحدود مع الهند لـ 14 يونيو

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:14 م
باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوى على الحدود مع الهند لـ 14 يونيو رئيس باكستان عارف علوى
إسلام أباد (أ ش أ)
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أعلن متحدث باسم هيئة الطيران المدنى الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن المجال الجوى الباكستانى على الحدود مع الهند سيظل مغلقا حتى 14 يونيو المقبل، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية أن باكستان قد أغلقت مجالها الجوى بالكامل بعد غارة جوية للقوات الهندية استهدفت معسكرا تابعا لجماعة "جيش محمد" المتشددة فى منطقة "بالاكوت" بإقليم "خيبر بختونخوا" فى 26 فبراير الماضي.

وأضافت القناة أن باكستان أعادت فتح مجالها الجوى أمام جميع الرحلات الجوية باستثناء نيودلهى وبانكوك وكوالالمبور فى 27 مارس، مشيرة إلى أنه فى منتصف أبريل فتحت أيضا أحد الطرق الجوية للرحلات المتجهة غربا من الهند وبدأت شركات الطيران مثل طيران الهند والخطوط الجوية التركية فى استخدامها.

وتم إجبار شركات النقل الأجنبية التى تستخدم المجال الجوى الهندى على تحويل مسار الرحلات لأنها لا تستطيع الطيران فوق باكستان . حيث يؤثر الإغلاق بشكل أساسى على الرحلات الجوية من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا.

يشار إلى أن باكستان تقع فى منتصف ممر طيران حيوى وتؤثر القيود المفروضة على المجال الجوى على مئات الرحلات الجوية وشحنات البضائع كل يوم، مما يضاعف وقت الطيران للمسافرين وتكاليف الوقود لشركات الطيران.

 


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