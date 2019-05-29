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اليوم.. مصر للطيران تسير 18 رحلة جوية لنقل 3900 معتمر إلى الأراضى المقدسة

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:51 ص
اليوم.. مصر للطيران تسير 18 رحلة جوية لنقل 3900 معتمر إلى الأراضى المقدسة مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 18 رحلة جوية من مطار القاهرة والأقصر وبرج العرب إلى السعودية لنقل 3900 معتمر لأداء مناسك العمرة.

وقال مصدر، إن الشركة الوطنية سوف تسير 18 رحلة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، بواقع 10 رحلات من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لنقل 2100 معتمر، و8 رحلات من مطارى الاقصر وبرج العرب لنقل 1800 معتمر لأداء مناسك العمرة.

وتجدر الاشارة الى ان شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تسير خلال شهر رمضان ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية – مطار القاهرة الدولى، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال فترة من 11 مايو وحتى 20 يونيو المقبل.

 

 


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