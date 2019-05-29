الوطنية للإعلام تستنكر منع فريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوى

كتب خالد إبراهيم

تستنكر الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة الإعلامى حسين زين، قيام أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة بمنع فريق عمل قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية بمصر يونيو القادم.

وتؤكد الوطنية للإعلام انها قامت بمخاطبة اتحاد الكرة واخطرته ان القناة هي المنوط بها تغطية فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم و بالرغم من حصول فريق عمل القناة على جميع الموافقات والتصاريح من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة للقيام بتصوير الاستاد، إلا أن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت ومنعهم من التصوير واستكمال مهمتهم التى تصب فى مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتساهم فى عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر فى إفريقيا.

وتعرب الوطنية للإعلام، عن بالغ استيائها من هذا الموقف غير المبرر من أحمد مجاهد، وتتطالب اللجنة المنظمة واتحاد الكرة بتقديم توضيح رسمى تجاه هذا الإجراء التعسفي من أحمد مجاهد ضد فريق عمل قناة تايم سبورت.