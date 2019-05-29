المُشدد 3 سنوات لـ30 إخوانيا بتهمية التحريض على العنف فى الشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق.

وتعود أحداث القضية رقم 28734 لسنة 2016 جنايات أبو حماد، ليوم 29 يناير 2016 عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بضبط 30 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتجمهرهم والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم لدائرة إرهاب الشرقية التى أصدرت حكمها المتقدم.