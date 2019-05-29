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المعمل الجنائى يفحص عينة مواد غذائية مجهولة بحوزة صاحب مخزن بالظاهر

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:28 م
المعمل الجنائى يفحص عينة مواد غذائية مجهولة بحوزة صاحب مخزن بالظاهر سلع مجهولة المصدر - أرشيفية
كتب سليم على
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طالبت نيابة الظاهر، المعمل الكيماوي بالقاهرة، تحليل عينة من المواد الغذائية مجهولة المصدر التى تم ضبطها بحوزة صاحب مخزن بدائرة القسم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، نجاح مباحث التموين فى ضبط صاحب المخزن يعمل بدون ترخيص، لحيازته وتخزينه كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير المصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وشملت محتويات المخزن: " 6 أطنان عسل جلوكوز، وطن زيت طعام، و500 كيلو جرام بيكربونات، و500 كيلو جرام حبة البركة".

 

وأشارت التحقيقات، إلى مباحث التموين واجهت المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها فى الأسواق رغم كونها مجهولة المصدر، وقد اتخذت مباحث التموين الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.


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