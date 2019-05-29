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المعمل الجنائى يفحص عينة من 70 كيلو حشيش ضبطتهم الشرطة فى شبرا الخيمة

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:17 م
المعمل الجنائى يفحص عينة من 70 كيلو حشيش ضبطتهم الشرطة فى شبرا الخيمة مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بأرسال عينة من 70 كيلو حشيش إلى المعمل الجنائى لفحصها بعد أن ضبطتها الشرطة بحوزة 3 مسجلين خطر كانوا ينوون توزيعها على المتعاطين والمدمين قبل عيد الفطر.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت معلومات بتورط 3 أشخاص فى عقد صفقة مخدرات، لإغراق السوق بالحشيش قبل عيد الفطر، وكشفت التحريات عن أن المتهمين حددوا مكان الاستلام فى منطقة شبرا الخيمة، وعقب تقنين الاجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة والقبض على المتهمين داخل سيارة ملاكى، وضبط 700 فرش حشيش وزنت 70 كليو، و50 ألف جنيه .

 


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