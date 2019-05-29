المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحداد فى المرج بتهمة الاتجار بالمخدرات

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة حداد فى منطقة المرج، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز مخدر الحشيش، وجوهر الترامادول، ومادة من المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة، بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" فى غير الأحوال المصرح بها.

كان قسم شرطة المرج قد ألقى القبض على المتهم أثناء مرور وحدة من قوات الأمن والاشتباه به، وبالتقرب منه حاول الهرب، إلا أن قوات الأمن ضبطته وبحوزته المواد المضبوطة وسلاح نارى، واعترف بالاتجار فى المخدرات، فتحرر محضر بالواقعة وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.