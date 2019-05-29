المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بتهمة الإتجار فى "الهيروين"

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية 379 لسنة 2019، جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ليوم 10 يناير، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط "محمد م ع ص" 22 سنة، طالب ويعمل سائق، مقيمين بالطالبية فيصل، بمحافظة الجيزة، بحوزته لفافات من جوهر "الهيروين" المخدر، وسلاح ناري مششخن، عبارة عن بندقية آلية، وذخيرة.

وتوصلت التحريات إلى حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.