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المشدد 15 سنة لعاطل قتل جاره بسبب الصراع على فتاة فى المرج

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:31 م
المشدد 15 سنة لعاطل قتل جاره بسبب الصراع على فتاة فى المرج جثة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم  حسين. ا عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل جاره بسبب الصراع على فتاه خطبها  المجني عليه في المرج.
 
وأسندت النيابة للمتهم تهمة قتل المجني عليه فؤاد ع عامل عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض وانتظرت في ساعات متأخرة من الليل واستغل وجوده بمفرده وأن ظفر به حتي عاجله بطعنة قاصدا إزهاق روحه، وأسقطه غارقا في دمائه.
 
تعود تفاصيل الواقعة  بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغاً من الاهالي يفيد بوجود جثة عامل داخل شقته وبالإنتقال والفحص تبين أنها جثة لعامل  وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، واعترف ان المجني عليه  بينهما خلافات على فتاه وانها فضلت العامل عليه، فقرر التخلص منه وتحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.

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