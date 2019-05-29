المالية تخصص 4.5 مليار جنيه اتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

كتب أحمد يعقوب

4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية دعما شهريا للبطاقات التموينية

61 مليون جنيه للهيئة العامة للتامين الصحي كدعم لكل من (المرأة المعيلة، الطلاب، الاطفال دون السن المدرسي)

98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

73 مليون جنيه لسكك حديد مصر وخطوط مترو الأنفاق لدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية

62.5 مليون جنيه للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

391.6 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام للوفاء بالتزاماتها الحتمية

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4 مليارات 500 مليون جنيه لشهر أبريل 2019 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر وللشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.

تضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر ابريل ( هذا وجدير بالذكر أن تم إصدار ضمانات بمبلغ 1357,9 مليون دولار لشراء 5230 الف طن قمح مستورد )، بالإضافة إلي مبلغ 98,5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر ابريل 2019.

وكذلك تم إتاحة مبلغ 391,6 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر أبريل 2019، كما تم إتاحة مبلغ 2,57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر ابريل 2019.

وشملت الاتاحات ايضا مبلغ 76,86 مليون مليون جنيه منهم مبلغ 56,5 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر ابريل 2019، ومبلغ 17,36 مليون جنيه للشركة المصرية لمتروالانفاق كدعم اشتراكات الطلبة عن شهر ابريل 2019.

كما تتضمنت الإتاحات مبلغ 62,5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر ابريل 2019، وإتاحة مبلغ 61 مليون جنيه للهيئة العامة للتامين الصحي عن شهر ابريل 2019 كدعم لكل من (المرأة المعيلة، الطلاب، الاطفال دون السن المدرسي).