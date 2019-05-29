القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد .ح.ع" 18 عاما عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "أحمد.م.ع" 29 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "أحمد.م.ع" 28 عاما عاطل مقيم حى السلام، بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "احمد.ف.أ" 44 عاما عاطل مقيم قمة فايد بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "مصطفى .ت.ا" 23 عاما عاطل، مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سنجة".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.