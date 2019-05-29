القاهرة: تسكين 194 أسرة وهدم 37 عقارا ضمن مشروع تطوير "حكر السكاكينى"

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن العمل يجرى على قدم وساق فى منطقة حكر السكاكينى القديم العشوائية بنطاق حى الشرابية، التى تُزال فى الوقت الحالى لإعادة تطويرها وتأهيلها.

وقال المحافظ، إن الفترة الحالية تشهد استكمال نقل السكان وتعويضهم بوحدات سكنية بديلة ضمن مشروع (المحروسة 1) فى مدينة السلام، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة شهور، ضمن المشروعات التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع عدد من الهيئات والكيانات الاقتصادية الكبرى، لتوفير السكن الملائم لسكان المناطق العشوائية.

وأضاف اللواء خالد عبد العال، أن أجهزة المحافظة أخلت عددا من العقارات، وسلّمت المستحقين منهم بحسب كشوف الحصر المُعدّة على الطبيعة وحدات بديلة، ووفرت أتوبيسات لنقلهم بحقائب ملابسهم إلى الوحدات الجديدة، التى يسلمونها مفروشة ومجهزة بكل الأثاث والأجهزة الكهربائية، بحسب توجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من إزالة 37 عقارا وتسكين 194 أسرة من المستحقين حتى الآن، وجرى تشكيل لجنة لبحث طلبات التظلم والبت فيها، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة تواصل رفع مخلفات الهدم يوميا.



