سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة: تسكين 194 أسرة وهدم 37 عقارا ضمن مشروع تطوير "حكر السكاكينى"

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:33 م
القاهرة: تسكين 194 أسرة وهدم 37 عقارا ضمن مشروع تطوير "حكر السكاكينى" هدم عقارات حكر السكاكينى
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن العمل يجرى على قدم وساق فى منطقة حكر السكاكينى القديم العشوائية بنطاق حى الشرابية، التى تُزال فى الوقت الحالى لإعادة تطويرها وتأهيلها.
 
وقال المحافظ، إن الفترة الحالية تشهد استكمال نقل السكان وتعويضهم بوحدات سكنية بديلة ضمن مشروع (المحروسة 1) فى مدينة السلام، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة شهور، ضمن المشروعات التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع عدد من الهيئات والكيانات الاقتصادية الكبرى، لتوفير السكن الملائم لسكان المناطق العشوائية.
 
وأضاف اللواء خالد عبد العال، أن أجهزة المحافظة أخلت عددا من العقارات، وسلّمت المستحقين منهم بحسب كشوف الحصر المُعدّة على الطبيعة وحدات بديلة، ووفرت أتوبيسات لنقلهم بحقائب ملابسهم إلى الوحدات الجديدة، التى يسلمونها مفروشة ومجهزة بكل الأثاث والأجهزة الكهربائية، بحسب توجيهات رئيس الجمهورية.
 
وأوضح محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من إزالة 37 عقارا وتسكين 194 أسرة من المستحقين حتى الآن، وجرى تشكيل لجنة لبحث طلبات التظلم والبت فيها، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة تواصل رفع مخلفات الهدم يوميا.
 
 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رفع مخلفات هدم عقارات حكر السكاكينى بالشرابية واسمرار أعمال الإزالة

صور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة حكر السكاكينى فى الشرابية

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

نائب محافظ القاهرة: هدم 18 عقارا وعشة بحكر السكاكينى فى الشرابية

القاهرة

حكر السكاكيني

الشرابية

العشوائيات

هدم حكر السكاكيني


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة