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العاهل الأردنى لـ مستشار ترامب: السلام الشامل لن يتحقق إلا بدولة فلسطينية مستقلة

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:11 م
العاهل الأردنى لـ مستشار ترامب: السلام الشامل لن يتحقق إلا بدولة فلسطينية مستقلة الملك عبد الله وكوشنر
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردنى أن الملك عبد الله أبلغ جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بأن السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال مسئول في البيت الأبيض إن كوشنر، الذي وصل عمان في وقت سابق، يقود وفدًا أمريكيًا إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع سعيًا لحشد الدعم لإقامة ورشة عمل في أواخر يونيو تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين.

وذكر بيان الديوان الملكي أن العاهل الأردني، يشعر بقلق بالغ من الخطة الأمريكية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والتي لا تزال محاطة بالسرية، وأبلغ كوشنر بأنه يتعين على إسرائيل أن تنسحب من الضفة الغربية التي كانت تحت الإدارة الأردنية وانتزعتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وأكد البيان أن العاهل الأردني شدد على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

 

 


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